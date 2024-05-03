«Обращаются как с террористами». Студент из Беларуси — об отказе в волонтёрстве на ОИ

Дмитрий Шаляпин, 19-летний белорусский студент Сорбонны, заявил, что расплакался, узнав об отказе лицам с российским и белорусским гражданством работать волонтёрами на предстоящих Олимпийских играх в Париже, сообщает RMC Sport.

«Они обращаются с нами как с террористами на глазах у всего мира», — приводит слова студента издание.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами определённым правилам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ лицам с российским гражданством в работе волонтёрами дискриминацией.