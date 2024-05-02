Гидрологи сообщили об улучшении состояния реки Сены накануне Олимпиады-2024

Гидрологические службы заявили об улучшении состоянии реки Сены накануне Олимпийских игр в Париже 2024 года. Об этом сообщил ресурс Inside the Games.

В статье упоминается, что водная артерия столицы Франции примет соревнования по триатлону, плаванию, а также станет местом проведения церемонии открытия летних Игр. Вдобавок к этому власти Парижа рассматривают точки открытия пляжей для отдыхающих.

Ранее организаторы соревнований в Париже столкнулись с волной критики касательно состояния Сены перед ОИ-2024. Президент Франции сообщил, что искупается в реке до зажжения огня Игр, чтобы доказать её пригодность для проведения соревнований. Подобное заявление о купании уже делала мэр города Анна Идальго. Самим жителям не разрешали купаться в реке на протяжении ста лет из-за частых дождей и загрязнённости воды.