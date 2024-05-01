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Сборщики мусора в Париже уведомили о забастовке в период ОИ-2024, требуя повысить зарплату

Сборщики мусора в Париже уведомили о забастовке в период ОИ-2024, требуя повысить зарплату
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Сообщество сборщиков мусора в Париже подало уведомление о забастовке с 14 по 24 мая и с 1 июля по 8 сентября с требованием повышения зарплат и выплаты олимпийских бонусов.

Напомним, ранее о забастовке также объявляли сотрудники полиции во Франции. Они сообщали о том, что ни для кого из них не предусмотрены надбавки в зарплате за то, что они будут работать весь период Олимпийских игр в Париже. Власти Франции заявляли, что в период соревнований до 100% отпусков отменены.

Ранее некоторые политические деятели заявляли, что обеспокоены ситуацией с обеспечением безопасности на Олимпиаде. В попытке помочь стране Марокко отправляет туда своих сотрудников полиции и сапёров.

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