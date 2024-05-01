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В Париже во время первомайской демонстрации сожгли олимпийские кольца

В Париже во время первомайской демонстрации сожгли олимпийские кольца
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В столице Франции манифестация в честь 1 мая перетекла в забастовку, в том числе и против предстоящей Олимпиады. Участники протеста сожгли олимпийские кольца. Об этом сообщает Figaro.

По информации источника, в акции протеста участвовало около 50 000 человек. Они провели демонстрацию в Париже от имени профсоюзов. Изначально прогнозировалось участие от 15 000 до 30 000 протестующих в столице. Во время демонстрации силами правопорядка было задержано 15 человек, у которых было изъято оружие, в том числе американский кастет и нож.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения права на выступление. Ранее стало известно, что МОК не будет требовать от российских спортсменов подписания декларации с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине.

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