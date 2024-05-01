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Стало известно, чем будут кормить спортсменов на Олимпиаде-2024

Стало известно, чем будут кормить спортсменов на Олимпиаде-2024
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Спортсменам на Олимпийских играх — 2024 будут подавать около 40 разных блюд ежедневно. Упор будет сделан на блюда растительного происхождения. Об этом сообщает Le Parisien.

За время всех соревнований у атлетов будет возможность попробовать около 500 разных вариаций приготовления блюд. 120 блюд будут фирменными. А на территории Олимпийской и Паралимпийской деревни будет работать ресторан, в котором спортсмены смогут находиться с 12 июля, за две недели до открытия самих соревнований.

Помещение огромного размера на 3500 мест будет обслуживать около 15 000 VIP-персон от завтрака до ужина. Чувство голода в любой момент можно утолить: заведение никогда не закрывается, доступно семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

Помимо спортсменов, и зрителям Олимпийских игр будут предлагаться альтернативные блюда без мяса. По мнению организаторов, это решение будет хитом, особенно для молодёжи, которая часто отказывается от поедания мяса.

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