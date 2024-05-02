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Песков назвал дискриминацией отказ гражданам РФ в работе волонтёрами на ОИ-2024

Песков назвал дискриминацией отказ гражданам РФ в работе волонтёрами на ОИ-2024
Дмитрий Песков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ лицам с российским гражданством в работе волонтёрами на предстоящих Олимпийских играх в Париже является дискриминацией.

«Дискриминация обладателей российского паспорта на Олимпиаде в Париже очевидна. Можно только выразить сожаление, потому что среди болельщиков, среди гостей Олимпиады будет очень много русскоговорящих людей, будет очень много русских людей — они живут в других странах, но они приедут во Францию», — приводит слова Пескова ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами определённым правилам.

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