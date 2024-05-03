13 гребцов из России примут участие в отборочном турнире на Олимпиаду-2024

13 гребцов из России примут участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает сайт Международной федерации каноэ (ICF). Квалификационный турнир пройдёт в венгерском городе Сегед с 8 по 9 мая. На олимпийские дистанции заявлено восемь нейтральных атлетов из России. Это последняя возможность отобраться на летние Игры.

Среди участников турнира, которые выступят в олимпийской квалификации, оказались Михаил Павлов, Захар Петров, Олеся Ромасенко, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Виталий Ершов, Максим Спесивцев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Напомним, в апреле прошлого года ICF допустила россиян до международных стартов в нейтральном статусе.