Журова заявила, что власти Украины поощряют слежку за российскими спортсменами

Советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что любое отстранение российских спортсменов происходит из-за украинских спортсменов.

«Они давно это поощрили. Они русскоговорящие, знают всех ребят, знают соцсети и прочее, кто и кому лайк поставил. Доклады и отслеживания всячески поощряются. Когда наших спортсменов неожиданно от чего-то отстраняют, то чаще всего это идёт от украинских спортсменов и прочих близких к ним людей», — приводит слова Журовой ТАСС.

Журова также отметила, что многие из спортсменов не готовы так поступать со спортсменами из России, потому что им ещё предстоит друг с другом взаимодействовать в спортивном мире.

Напомним, ранее депутат говорила о том, что Франция как организатор Олимпийских игр может выставить России дополнительные условия, учитывая то, что мэр Парижа Анна Идальго заявляла, что российским спортсменам на Олимпиаде рады не будут.