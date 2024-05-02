Угуев — об Олимпиаде в Париже: я думаю, что нас допустят

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заур Угуев поделился мнением относительно участия в Играх 2024 года. К сложившейся ситуации борец вольного стиля относится позитивно.

«Поговорю с главным и личным тренерами, обсудим подготовку к Олимпийским играм. Придём к общему решению. Нечего переживать. То, что суждено, не уйдёт от нас. У меня есть предчувствие, что мы будем бороться. Пока я на пике формы, хочется довести начатое до конца.

Будет ли тяжёлым ударом, если нас допустят? Нет, не будет. Это жизнь. С людьми что только не происходит. Это всего лишь борьба. Обидно будет за труд, который мы проделали. Не знаю, дотянем ли до следующей Олимпиады. Я думаю, что нас допустят. Всё будет нормально», — приводит слова спортсмена пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.