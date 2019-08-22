Глава Международного паралимпийского комитета: Россия выступит на Играх-2020

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заверил, что российские спортсмены выступят на летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). В феврале МПК условно восстановил ПКР в правах.



«Россия будет выступать в Токио. Участие команды имеет большое значение не только для вашей страны, но и для всего паралимпийского движения. Да, у нас были трудности, Паралимпийский комитет России находился в особом статусе, но напряжённая совместная работа в конечном итоге позволила зимой принять решение об условном снятии дисквалификации. Сейчас Паралимпийский комитет России реализует передовую, эффективную антидопинговую политику.

Хорошо, что Россия вернулась. В Токио мы ждём очень сильную команду, сейчас у вас есть новое поколение сильных спортсменов, и мы с интересом будем следить за их выступлением.



Я тесно общаюсь со своими коллегами из Паралимпийского комитета России. До начала Игр в Токио я планирую приехать в вашу страну, это станет знаком того, что Россия вернулась", — цитирует Парсонса ТАСС.

Глава МПК также сообщил, что комитет получил от ВАДА информацию по итогам проверки базы данных московской лаборатории.

«Да, мы получили информацию от ВАДА, но на сегодняшний день я ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку информация все еще поступает. Мы находимся только на ранней стадии этого процесса», — сказал Парсонс.

Российские паралимпийцы не были допущены на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на основании выводов расследования комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.