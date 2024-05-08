В Госдуме считают, что Россия может принять полноценное участие в Олимпиаде через 8 лет

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, которое состоялось сегодня, 8 мая, высказал мнение, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве полноценных и полноправных участников не раньше 2032 года.

«Перспективы участия в Олимпиаде сейчас — на нуле, 2028 год — под вопросом. Следующий год — 2032-й. Вот эта та Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, то есть ровно через восемь лет. Сейчас перед нами стоит задача полноценной, очень серьёзной и очень глубокой подготовки к этим Играм», — приводит слова Ревенко на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту ТАСС.

Напомним, ближайшие Олимпийские игры состоятся в Париже с период с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил на Игры спортсменов из России в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом россияне не допущены на церемонию открытия Игр и не будут учтены в медальном зачёте. Также российские атлеты не смогут выступить в командных видах спорта.