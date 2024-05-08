Губерниев: каноисты Коровашков и Штыль всех победят на ОИ в Париже

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль завоевали лицензию для участия в летней Олимпиаде в Париже, которая пройдёт с 26 июля по 11 августа.

«Есть олимпийская лицензия у наших каноистов!!! Коровашков и Штыль поедут в двойке на игры в Париж и там всех победят!!! Вперед, гребцы России!!!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 8 мая, спортсмены выиграли отборочный этап, который проходит в городе Сегед (Венгрия). Спортсмены выступали в зачёте каноэ-двоек на дистанции 500 метров и финишировали с результатом 1.37,57, заняв первое место.

Отметим, что это была единственная возможность для россиян побороться за квоту.