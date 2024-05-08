Олимпийский огонь прибыл из Греции во Францию

Французский парусник «Белем» с олимпийским огнём на борту прибыл из греческого порта Пирей в Марсель, сообщает AFP.

Отмечается, что время в пути составило 12 дней.

Трёхмачтовый парусник «Белем» считается историческим памятником. Как отмечают греческие СМИ, он совершил своё первое плавание в 1896 году — через несколько недель после возрождения современных Олимпийских игр. Первоначально он совершал рейсы в Бразилию для перевозки какао и рома из Вест-Индии. Затем он стал прогулочным кораблём, а после Второй мировой войны стал учебным судном. В 1984 году он был объявлен памятником.

Напомним, прибыв в Марсель, олимпийский огонь должен будет пройти практически всю Францию по заранее заготовленному маршруту, чтобы в итоге прибыть в Париж в день открытия Олимпийских игр. С целью безопасности власти Франции продумали несколько запасных маршрутов для путешествия олимпийского огня.