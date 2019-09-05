Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Летняя Олимпиада / Новости /

В Южной Корее призвали запретить флаг Восходящего солнца на Олимпиаде в Токио

В Южной Корее призвали запретить флаг Восходящего солнца на Олимпиаде в Токио
Летняя Олимпиада 0

В национальном олимпийском комитете Южной Кореи призвали Японию не использовать так называемый флаг Восходящего солнца во время летней Олимпиады в Токио, поскольку он напоминает «милитаристское и имперское прошлое», сообщает AP.

Чиновники заявили, что запрос был отправлен в организационный комитет в Токио во время собрания НОК в столице Японии в середине августа. Однако организаторы Олимпиады сообщили, что не станут запрещать использование флага, на котором изображено красное солнце с 16 лучами.

Организаторы заявили: «Флаг Восходящего солнца повсеместно используется в Японии и не рассматривается как политическое заявление, поэтому не считается запрещённым элементом».

В Южной Корее рассматривают этот флаг как символ агрессии Японии во Второй Мировой войне.

На Играх в Токио при жаре задействуют машины по производству снега
Во Владивостоке захотели принять летнюю Олимпиаду 2036 года

Источник: AP News

Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2020 •••
Комментарии (0)
Новости. Летняя Олимпиада
Все новости RSS
Партнерский контент