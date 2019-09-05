В Южной Корее призвали запретить флаг Восходящего солнца на Олимпиаде в Токио

В национальном олимпийском комитете Южной Кореи призвали Японию не использовать так называемый флаг Восходящего солнца во время летней Олимпиады в Токио, поскольку он напоминает «милитаристское и имперское прошлое», сообщает AP.
Чиновники заявили, что запрос был отправлен в организационный комитет в Токио во время собрания НОК в столице Японии в середине августа. Однако организаторы Олимпиады сообщили, что не станут запрещать использование флага, на котором изображено красное солнце с 16 лучами.
Организаторы заявили: «Флаг Восходящего солнца повсеместно используется в Японии и не рассматривается как политическое заявление, поэтому не считается запрещённым элементом».
В Южной Корее рассматривают этот флаг как символ агрессии Японии во Второй Мировой войне.
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