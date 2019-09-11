Тренер чемпионов вошёл в штаб сборной России по парусному спорту

Хорват Йозо Якелич вошёл в тренерский штаб сборной России по парусному спорту, сообщает пресс-служба ОКР. 43-летний специалист займётся подготовкой к Олимпийским играм в Токио лидера команды в классе яхт «Лазер стандарт» Сергея Комиссарова.

Якелич известен по работе с чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр. Созданная им несколько лет назад группа тренируется в Хорватии. Для яхтсменов со всего мира составляются индивидуальные планы занятий и регулярно проводятся спарринги. В целом, все подопечные хорватского специалиста могут рассчитывать на медали Игр-2020 в Токио.

С хорватом Сергей Комиссаров знаком уже не первый год. Их сотрудничество началось ещё в 2016-м, спустя сезон российский лазерист решил примкнуть к тренировочной группе. Работа с Якеличем помогла Комиссарову значительно улучшить свои показатели на мировой арене. Если на чемпионате мира — 2016 он занял лишь 42-е место, то через год на аналогичных соревнованиях финишировал 16-м. В 2018 году Комиссаров стал четвёртым на чемпионате Европы. Два месяца назад Сергей завоевал лицензию на участие в Играх-2020 в Токио.