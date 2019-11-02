Мужская сборная России по хоккею на траве не прошла отбор на ОИ-2020
Мужская сборная России по хоккею на траве не сумела отобраться на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио. Во втором матче квалификации российская команда проиграла сборной Индии со счётом 1:6. Единственный гол россиян забил Алексей Соболевский. Накануне в первой встрече россияне уступили сопернику со счётом 2:4. Оба матча проходили в Калинге, Индия.
Мужская сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх. Сборная СССР на Олимпиаде 1980 года в Москве стала бронзовым призёром соревнований.
Ранее женская сборная России также не сумела отобраться на Олимпийские игры, проиграв в двухматчевом противостоянии команде Австралии (2:4, 0:5).
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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