Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

Олимпийские игры 2020 года в Японии могут пройти без зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

По данным источника, рассматривается вариант, при котором Олимпиада в Токио будет показана только в телевизионном режиме. Это решение сможет удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса в другое место.

Вложив в подготовку Игр около $ 12 млрд, Япония стремится подавить опасения об их отмене или переносе в другое место.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио, заявив, что его организация «полностью привержена» проведению Олимпийских игр по графику — с 24 июля по 9 августа.

Напомним, неведомая форма коронавируса впервые была обнаружена в конце декабря минувшего года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. При этом зафиксировано около 90 тысяч заболевших, из них 3 тысячи скончались.