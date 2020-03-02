Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

Олимпийские игры 2020 года в Японии могут пройти без зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.
По данным источника, рассматривается вариант, при котором Олимпиада в Токио будет показана только в телевизионном режиме. Это решение сможет удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса в другое место.
Вложив в подготовку Игр около $ 12 млрд, Япония стремится подавить опасения об их отмене или переносе в другое место.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио, заявив, что его организация «полностью привержена» проведению Олимпийских игр по графику — с 24 июля по 9 августа.
Напомним, неведомая форма коронавируса впервые была обнаружена в конце декабря минувшего года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. При этом зафиксировано около 90 тысяч заболевших, из них 3 тысячи скончались.
- 2 марта 2020
-
07:14
- 28 февраля 2020
-
19:53
-
18:58
-
17:50
- 27 февраля 2020
-
13:37
-
12:42
- 26 февраля 2020
-
19:31
- 25 февраля 2020
-
18:18
-
14:11
- 17 февраля 2020
-
10:56
- 6 февраля 2020
-
16:12
- 5 февраля 2020
-
13:42
- 24 января 2020
-
16:48
-
10:46
- 13 января 2020
-
18:39
-
18:24
-
15:56
- 10 января 2020
-
11:16
- 30 декабря 2019
-
09:22
- 24 декабря 2019
-
17:16
-
12:52
- 20 декабря 2019
-
02:15
-
01:02
- 15 декабря 2019
-
10:06
- 12 декабря 2019
-
16:47
- 11 декабря 2019
-
11:01
- 9 декабря 2019
-
10:41
- 7 декабря 2019
-
17:16
- 5 декабря 2019
-
10:19
- 4 декабря 2019
-
19:05
-
14:38
-
00:56
- 3 декабря 2019
-
22:41
-
21:47
-
13:16