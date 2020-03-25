Далалоян: проведение Олимпийских игр в атмосфере паники нецелесообразно

Российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.



«Думаю, что проведение Олимпийских игр в (атмосфере) паники нецелесообразно. Как для зрителей, так и для спортсменов. Это правильное решение. Конечно, это тяжело для спортсменов, потому что все настраивались и тренировались, но теперь есть ещё время, чтобы подготовиться ещё лучше.



Подготовка к Олимпиаде начнётся уже тогда, когда назначат точные даты. За год в составах сборных могут произойти определённые перемены, возможно, появится конкуренция, новые сильные ребята для этого. Для нынешних лидеров здесь можно тоже найти плюсы», — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

Известен список кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на Олимпиаду-2020