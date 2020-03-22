Известен список кандидатов в сборную России по спортивной гимнастике на Олимпиаду-2020

Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике опубликовал список претендентов на попадание в состав команды на Олимпиаду в Токио. Список соответствующих фамилий сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко.



«Готовиться будут Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Никита Игнатьев, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Дмитрий Ланкин, Алексей Ростов, Александр Чичеров, Денис Юров, Максим Синичкин, Кирилл Прокопьев. Денис Аблязин тоже будет на подготовке. Рассчитываем, что к Кубку России он уже будет готов, сейчас Денис в хорошем состоянии, в основном готовит кольца.



У девочек в число кандидатов вошли Анастасия Агафонова, Лилия Ахаимова, Яна Ворона, Елена Герасимова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Александра Щеколдина и Ульяна Перебиносова», — цитирует Родионенко ТАСС.



Напомним, заключительный отбор на Олимпийские игры пройдёт на Кубке России, проведение которого запланировано с 27 июня до 3 июля.