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Вяхирева — о переносе Олимпиады: всё к этому шло, но это единственно правильное решение

Вяхирева — о переносе Олимпиады: всё к этому шло, но это единственно правильное решение
Олимпиада 2020 / Гандбол 0

Российская гандболистка Анна Вяхирева прокомментировала решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.

«Всё к этому шло, на данный момент нет никаких эмоций, состояние подвешенное. По крайней мере у нас есть информация хоть по одному турниру, и то она неконкретная. Но от спортсменов ничего не зависит, нам приходится только ждать. Поэтому ожидание — это единственное наше состояние сейчас.

Думаю, все спортсмены расстроены из-за того, что происходит, но ничего не поделаешь. Считаю, это единственно правильное решение. Здоровье людей важнее каких-либо соревнований. Надеюсь, скоро ситуация с коронавирусом сойдёт на нет и люди поправятся», — цитирует Вяхиреву ТАСС.

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