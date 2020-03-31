Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

Член оргкомитета Олимпиады в Токио дарил подарки бывшему главе IAAF Диаку

Член оргкомитета Олимпиады в Токио дарил подарки бывшему главе IAAF Диаку
Олимпиада 2020 / Лёгкая атлетика 0

Член исполнительного совета организационного комитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Харуюки Такахаси признался, что дарил подарки бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку, против которого ранее были выдвинуты обвинения в коррупции.

«На встречи нельзя ходить с пустыми руками, таков здравый смысл», — цитирует Такахаси Reuters.

Такахаси рассказал, что подарил Диаку цифровой фотоаппарат и дешёвые наручные часы. По его словам, в ходе переговоров он просил бывшего главу IAAF поддержать заявку Токио на проведение Игр. При этом он подчеркнул, что в его действиях не было ничего незаконного.

Напомним, Диак с 2009 по 2015 год возглавлял IAAF, которая была переименована в World Athletics в 2019 году. С ноября 2015 года 86-летний сенегалец находится под стражей.

Также посмотрите видео знаменитого «пьяного» прыжка Ивана Ухова.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020