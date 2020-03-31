Член оргкомитета Олимпиады в Токио дарил подарки бывшему главе IAAF Диаку

Член исполнительного совета организационного комитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Харуюки Такахаси признался, что дарил подарки бывшему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку, против которого ранее были выдвинуты обвинения в коррупции.

«На встречи нельзя ходить с пустыми руками, таков здравый смысл», — цитирует Такахаси Reuters.

Такахаси рассказал, что подарил Диаку цифровой фотоаппарат и дешёвые наручные часы. По его словам, в ходе переговоров он просил бывшего главу IAAF поддержать заявку Токио на проведение Игр. При этом он подчеркнул, что в его действиях не было ничего незаконного.

Напомним, Диак с 2009 по 2015 год возглавлял IAAF, которая была переименована в World Athletics в 2019 году. С ноября 2015 года 86-летний сенегалец находится под стражей.

Также посмотрите видео знаменитого «пьяного» прыжка Ивана Ухова.