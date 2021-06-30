Софья Великая: огромная честь быть знаменосцем своей страны на Олимпиаде

Олимпийский комитет России рекомендовал российской делегации на Олимпийских играх в Токио сделать знаменосцами чемпионов Игр волейболиста Максима Михайлова и фехтовальщицу Софью Великую.
«Новость о том, что мне предложено стать знаменосцем российской команды, стала большим сюрпризом — это доверие, это огромная честь — представлять свою страну, свой народ на предстоящих Олимпийских играх. Я готова с гордо поднятой головой нести флаг Олимпийского комитета России — организации, которая так много сделала, чтобы мы могли выступать на этой непростой Олимпиаде, которая сделала для этого все возможное. Перед Играми в Лондоне, помню, думала — как же выбирают знаменосца, это ведь так сложно. И сейчас, когда мне доверена эта честь, я очень рада и горда, меня это по-настоящему вдохновляет.
Слышала: кто несет флаг на церемонии открытия, Олимпиаду обычно не выигрывает. Но я не суеверна и постараюсь развеять этот миф. Спортсмен должен верить в свои силы, добиваясь результата старанием, своим мастерством. В нашей сборной, которая представляет многомиллионную Россию, много титулованных спортсменов, много олимпийских чемпионов, и здорово, что впервые на Играх будет возможность увидеть двух знаменосцев от одной страны», — приводит слова Великой ТАСС.
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