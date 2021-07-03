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На Олимпиаде в Токио будут запрещены шапочки, разработанные для темнокожих пловцов

На Олимпиаде в Токио будут запрещены шапочки, разработанные для темнокожих пловцов
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Международная федерация плавания (FINA) отказалась от плавательных шапочек Soul Cap и запретила их использование на Олимпиаде в Токио. Шапочки были предназначены для натуральных волос темнокожих спортсменов.

FINA также заявила, что такие шапочки не соответствуют естественной форме головы.

Глава Ассоциации плавания темнокожих Даниэль Обе считает, что это решение подчёркивает присущее этому виду спорта системное и институциональное неравенство.

«Мы считаем, что это подтверждает отсутствие разнообразия в спорте. Водное плавание должно стать лучше.

Если официальные органы по плаванию говорят о представительстве темнокожих, им нужно поговорить с сообществами, чтобы выяснить, какие барьеры мешают нам заниматься. Волосы — это серьезная проблема для нашего сообщества", — приводит слова Обе The Guardian.

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