Станислав Поздняков: планируем побороться за 50 медалей на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на пресс-конференции, посвящённой подготовке к Олимпиаде в Токио, заявил, что команда поборется за 50 медалей.
«На Олимпийские игры поедет команда, в которой 60 процентов будет вакцинировано, а у остальных антитела и так есть. Планируем побороться за 50 медалей. В том случае, если наши спортсмены будут выступать, как в 2019-м, эта задача решаема», — сказал Поздняков.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Также они рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.
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