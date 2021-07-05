Станислав Поздняков: планируем побороться за 50 медалей на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на пресс-конференции, посвящённой подготовке к Олимпиаде в Токио, заявил, что команда поборется за 50 медалей.

«На Олимпийские игры поедет команда, в которой 60 процентов будет вакцинировано, а у остальных антитела и так есть. Планируем побороться за 50 медалей. В том случае, если наши спортсмены будут выступать, как в 2019-м, эта задача решаема», — сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Также они рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.