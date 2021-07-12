Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Рено Лавиллени получил травму перед ОИ

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с шестом французский легкоатлет Рено Лавиллени сообщил, что получил травму лодыжки и может пропустить Игры в Токио.
«Совершенно не тот сценарий, которого я ждал от своих последних соревнований перед Олимпиадой. Я повредил левую лодыжку из-за неудачного приземления на коврик во время разминки. Находясь под наблюдением медперсонала, я покинул больницу с «обнадёживающим» вердиктом: не перелом, но серьёзное растяжение.
Обратный отсчёт начался, я посмотрю, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, и буду держать вас в курсе. Будем усердно работать с моим медперсоналом, чтобы не сдаваться — ради Токио. Спасибо за поддержку», — написал Лавиллени на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Рено Лавиллени в «Инстаграме».
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