Спортсменам из Южной Кореи запретили употреблять продукты из Фукусимы

Олимпийский комитет Южной Кореи дал указание своим спортсменам, участвующим в Олимпиаде в Токио, не употреблять в пищу продукты из японской префектуры Фукусима.

Спортивные функционеры считают, что есть риск радиоактивного загрязнения ингредиентов еды, хотя ранее оргкомитет Олимпиады опубликовал результаты тестов. Данные свидетельствуют о безопасности продуктов из Фукусимы.

Южнокорейский олимпийский комитет во вторник развернёт в отеле недалеко от Олимпийской деревни «центр питания», где будут готовиться и затем доставляться блюда для южнокорейских спортсменов. В центре будут работать 24 южнокорейских шеф-повара и диетолога.

11 марта 2011 года на АЭС Фукусима-1 произошла радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий.