Чешский спортсмен раскритиковал организационную сторону Игр

Чешский гребец на байдарках и каноэ Люк Рохан раскритиковал организаторов Олимпийских игр в Токио.

«По прибытии на тренировочный сбор в Токио у нас было долгих 48 часов, прежде чем мы смогли выйти на олимпийские трассы. То есть для того, чтобы хотя бы частично акклиматизироваться перед тренировками и не выходить на воду на следующий день после прибытия, у нас совсем не было времени. В аэропорту нас встречала охрана японской администрации. Потом целых четыре часа мы потратили на ожидание обязательного теста, пока пограничники проверяли все наши въездные документы в Японию. После этого мы прошли ещё через несколько бессмысленных проверок, а затем покинули аэропорт», — цитирует спортсмена издание iSport.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.