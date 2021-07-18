Чешский спортсмен раскритиковал организационную сторону Игр

Чешский гребец на байдарках и каноэ Люк Рохан раскритиковал организаторов Олимпийских игр в Токио.
«По прибытии на тренировочный сбор в Токио у нас было долгих 48 часов, прежде чем мы смогли выйти на олимпийские трассы. То есть для того, чтобы хотя бы частично акклиматизироваться перед тренировками и не выходить на воду на следующий день после прибытия, у нас совсем не было времени. В аэропорту нас встречала охрана японской администрации. Потом целых четыре часа мы потратили на ожидание обязательного теста, пока пограничники проверяли все наши въездные документы в Японию. После этого мы прошли ещё через несколько бессмысленных проверок, а затем покинули аэропорт», — цитирует спортсмена издание iSport.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
- 18 июля 2021
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