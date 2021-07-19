Спортивный юрист оценил решение CAS допустить Андрусенко и Кудашева на ОИ в Токио

Спортивный юрист Артём Пацев оценил решение Спортивного арбитражного суда допустить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева к участию в Олимпиаде в Токио. 14 июля Андрусенко и Кудашев были временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. 19 июля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что апелляция спортсменов была удовлетворена и они смогут выступить на Играх-2020.
«Кейсу FINA полностью отказано, никакого разбирательства после Олимпийских игр не будет. FINA просила применить дисквалификацию, время отстранения было вынесено раньше, а сейчас было рассмотрение по существу.
Все обвинения с наших пловцов сняты, и заодно время отстранения. Так что, повторюсь, никаких разбирательств после Олимпийских игр не будет. Кейс закончен», — рассказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 19 июля 2021
-
11:51
-
11:41
-
11:38
-
11:15
-
11:08
-
10:34
-
10:24
-
10:03
-
09:51
-
09:35
-
09:31
-
09:00
-
08:37
-
08:23
-
07:48
-
03:11
- 18 июля 2021
-
23:24
-
23:09
-
22:57
-
22:47
-
22:03
-
21:48
-
21:35
-
20:39
-
20:01
-
19:40
-
19:19
-
19:05
-
18:56
-
18:49
-
18:14
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:26