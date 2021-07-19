Спортивный юрист оценил решение CAS допустить Андрусенко и Кудашева на ОИ в Токио

Спортивный юрист Артём Пацев оценил решение Спортивного арбитражного суда допустить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева к участию в Олимпиаде в Токио. 14 июля Андрусенко и Кудашев были временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. 19 июля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что апелляция спортсменов была удовлетворена и они смогут выступить на Играх-2020.

«Кейсу FINA полностью отказано, никакого разбирательства после Олимпийских игр не будет. FINA просила применить дисквалификацию, время отстранения было вынесено раньше, а сейчас было рассмотрение по существу.

Все обвинения с наших пловцов сняты, и заодно время отстранения. Так что, повторюсь, никаких разбирательств после Олимпийских игр не будет. Кейс закончен», — рассказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.