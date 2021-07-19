Американская гимнастка, сдавшая положительный тест на коронавирус, оказалась запасной

Национальный руководящий орган по гимнастике в США USA Gymnastics дал комментарий относительно утренней информации о положительном результате теста на ковид у американской гимнастки.



«Одна из запасных спортсменок женской сборной США по художественной гимнастике получила положительный тест на коронавирус в воскресенье, 18 июля. После рассмотрения протоколов с членами делегации местное правительство определило, что инфицированная спортсменка и ещё одна спортсменка из запаса будут подвергнуты дополнительным карантинным ограничениям, т.е. помещены на карантин в местном отеле», — приводит слова USA Gymnastics ESPN.

Из-за положительного теста другие члены женской сборной по гимнастике переехали в отдельные жилые помещения и отдельную тренировочную базу, где они продолжат подготовку к Олимпийским играм, которые начнутся в пятницу. Ни у одного из шести основных членов команды не обнаружен коронавирус.