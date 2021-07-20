Ефимова объяснила, почему не отобралась на ОИ на своей коронной дистанции 200 м брассом

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, почему не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 м брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.

«Ничего не мешало, просто были два тяжёлых года. Проходи отбор, как и должно быть, в 2020 году, я бы хорошо подготовилась к чемпионату России, но в 2021 году так получилось, что я тренировалась не со своим папой.

Мы были раздельно, я вернулась к американскому тренеру Дэвиду Сало, но с ним немного не сошлось. Я проделала очень сильную работу, однако не смогла подвестись к отбору», — цитирует Ефимову «Матч ТВ».

