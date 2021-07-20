Польские пловцы, которых отослали с Олимпиады в Токио, обрушились с критикой на федерацию

Польские пловцы Алисия Чурж и Матеуш Чованец резко раскритиковали национальную федерацию за ошибку с подачей заявки.
Напомним, Алисия Чурж, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Чованец, Доминика Коссаковска и Ян Холуб были первоначально включены в состав 23 пловцов сборной Польши на Олимпийские игры года в качестве участников эстафеты. Федерация плавания Польши подтвердила, что пересмотренный олимпийский состав будет состоять всего из 17 спортсменов, и исключила вышеуказанную шестёрку.
«Представьте, что вы посвятили пять лет своей жизни и стремитесь к новому старту на самом важном спортивном мероприятии, отказавшись от личной жизни и работы, пожертвовав своей семьёй. И такая самоотверженность оборачивается полным провалом. Выясняется, что вы лишились своей мечты из-за некомпетентности третьих лиц», — написала Чурж в своём «фейсбуке».
«Я глубоко потрясён случившимся. Это абсурдная ситуация для меня, которой никогда не должно было случиться. Надеюсь в конце концов проснуться от этого кошмара. Сожалею, что из-за некомпетентных людей в федерации нахожусь в Польше, а не в Японии», — написал Чованец в своём «инстаграме».
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