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Около 15 мировых лидеров примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

Около 15 мировых лидеров примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
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Лидеры примерно из 15 стран и международных организаций планируют посетить Японию для участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, сообщает Kyodo.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ входят в число мировых лидеров, которые объявили о своём участии в церемонии. Также мероприятие посетит первая леди США Джилл Байден.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като предположил, что визиты лидеров предоставят премьер-министру Есихидэ Суге «ценную возможность наладить личные отношения» в то время, когда дипломатия сдерживается пандемией.

На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году присутствовали примерно 40 участников того же мероприятия.

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