Юлия Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио, которое обещала Губерниеву

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на фоне бассейна в Токио, где пройдут олимпийские соревнования по плаванию.

По словам Ефимовой, такое фото она обещала известному комментатору Дмитрию Губерниеву.

«Два дня до начала Олимпийских игр. И обещанное Дмитрию Губерниеву фирменное фото из бассейна», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

Юлия Ефимова не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 м брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.