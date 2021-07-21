Юлия Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио, которое обещала Губерниеву

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на фоне бассейна в Токио, где пройдут олимпийские соревнования по плаванию.
По словам Ефимовой, такое фото она обещала известному комментатору Дмитрию Губерниеву.
«Два дня до начала Олимпийских игр. И обещанное Дмитрию Губерниеву фирменное фото из бассейна», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Юлия Ефимова не смогла пройти отбор на Олимпиаду на своей коронной дистанции 200 м брассом. На этой дистанции Ефимова трижды становилась чемпионкой мира и дважды — призёром Олимпиад, в Токио она выступит на дистанции 100 м брассом.
- 21 июля 2021
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