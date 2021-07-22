Россиянин Ларин сразится со знаменитым «масляным» тхэквондистом из Тонга на ОИ в Токио

Российские тхэквондисты узнали соперников по первому раунду соревнований на Олимпиаде в Токио. Россиянин Владислав Ларин, выступающий в весовой категории свыше 80 кг, сразится со знаменитым представителем Тонга, «масляным» Питой Тауфатофуа.
Мировую известность Тауфатофуа приобрёл на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В первый день Игр в Бразилии он эффектно прошёл по стадиону с флагом в национальном костюме — с голым торсом и густо намазанный кокосовым маслом, чем поразил зрителей.
Фото: EZRA SHAW/GETTY IMAGES
Михаил Артамонов (весовая категория до 58 килограммов) сразится с Мохаммедом Халилом (Тунис), Максим Храмцов (до 80 кг) — с Файсалом Савадого (Буркина-Фасо), Татьяна Минина (до 57 кг) — с Фани Цели (Греция).
Соревнования по тхэквондо пройдут с 24 по 27 июля.
- 22 июля 2021
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