Британская пловчиха: не могу сказать, что сочувствую Юлии Ефимовой

Чемпионка мира в плавании на 200 м брассом на короткой воде британка Молли Реншоу рассказала о своём отношении к россиянке Юлии Ефимовой, с которой в Токио ей не предстоит встретиться в одном заплыве.

Ефимова в последний момент получила разрешение выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, так как была временно отстранена из-за употребления мельдония. На Играх-2016 россиянка завоевала два серебра — на дистанциях 100 и 200 м брассом. Перед Токио Ефимова не прошла национальный отбор на 200 м.

«Я знаю, что многие люди неодобрительно относятся к тому, что она выступает, и я не согласна с тем, как FINA и все относились к её ситуации в прошлом. О ней много говорили в Рио: весь период ожидания решения, будет ли она выступать, ещё за неделю никто не знал, будет ли она там. Её освистали, когда она выходила на олимпийский финал, так что, должно быть, ей было тяжело, но не могу сказать, что я ей сочувствую. Она заметна: она многого достигла, независимо от того, сделала она это чисто или нет, но она всё ещё звезда в плавании.

Расстраивает, что есть мошенники, применяющие запрещённые вещества: пойманы они или нет, думаю, всем известно, что допинг есть в каждом виде спорта. Не думаю, что в плавании всё плохо по сравнению с другими видами спорта: или кого-то не поймали, или мы более чистый вид спорта», — приводит слова Реншоу Swimming World.