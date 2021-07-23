В ВАДА объяснили, почему Россию не смогли лишить всех турниров

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли рассказал, что лишить Россию проведения всех турниров после введения санкций легально было невозможно с учётом пандемии и невозможности найти замену.

«Есть формулировки в решении CAS, позволявшие проводить турниры, которые уже получила Россия. Мы следим за ситуацией, но, так как срок сократили до двух лет, понятно, что многие турниры уже было не отнять.

Тем более в ситуации с COVID международным федерациям было сложно найти замену. Мы понимаем, что легально было просто невозможно лишить Россию некоторых турниров», — цитирует Ниггли «Р-Спорт».

Из-за санкций ВАДА России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, а российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено.