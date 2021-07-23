«Мотивацию убили». 46-летнюю Чусовитину внезапно лишили права быть знаменосцем Узбекистана

Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина лишена права быть знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Об этом стало известно сегодня, 23 июля, в день церемонии открытия. 19 июня Чусовитиной исполнилось 46 лет.

«Мне не объяснили, почему изменили, просто сказали, что я не иду, и всё. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, всё поймём», — приводятся слова Оксаны Чусовитиной в телеграм-канале «Sputnik Узбекистан».

Вместо заявленных ранее национальным олимпийским комитетом Узбекистана Оксаны Чусовитиной и Бобо-Усмона Батурова флаг национальной команды на открытии Олимпийских игр в Токио понесут боксёр Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова.