«Мотивацию убили». 46-летнюю Чусовитину внезапно лишили права быть знаменосцем Узбекистана

Олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина лишена права быть знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Об этом стало известно сегодня, 23 июля, в день церемонии открытия. 19 июня Чусовитиной исполнилось 46 лет.
«Мне не объяснили, почему изменили, просто сказали, что я не иду, и всё. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, всё поймём», — приводятся слова Оксаны Чусовитиной в телеграм-канале «Sputnik Узбекистан».
Вместо заявленных ранее национальным олимпийским комитетом Узбекистана Оксаны Чусовитиной и Бобо-Усмона Батурова флаг национальной команды на открытии Олимпийских игр в Токио понесут боксёр Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова.
- 23 июля 2021
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