Стало известно, почему 46-летнюю Чусовитину лишили права быть знаменосцем Узбекистана

Стало известно, почему олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина лишена права быть знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение НОК Узбекистана.

О том, что Чусовитину лишили права быть знаменосцем, стало известно сегодня, 23 июля, в день церемонии открытия. 19 июня спортсменке исполнилось 46 лет.

«Участие в церемонии открытия занимает много времени, необходимо на протяжении большого количества времени стоять на ногах, а затем поздно возвращаться в отель. Чусовитина примет участие в отборочном турнире 25 июля, а Батуров — 29 июля, в связи с этим было принято решение о смене знаменосцев. Нашими знаменосцами станут боксёр Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова», — сообщил источник.