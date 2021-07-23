Стало известно, почему 46-летнюю Чусовитину лишили права быть знаменосцем Узбекистана

Стало известно, почему олимпийская чемпионка 1992 года в командных соревнованиях гимнастов, трёхкратная чемпионка мира Оксана Чусовитина лишена права быть знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение НОК Узбекистана.
О том, что Чусовитину лишили права быть знаменосцем, стало известно сегодня, 23 июля, в день церемонии открытия. 19 июня спортсменке исполнилось 46 лет.
«Участие в церемонии открытия занимает много времени, необходимо на протяжении большого количества времени стоять на ногах, а затем поздно возвращаться в отель. Чусовитина примет участие в отборочном турнире 25 июля, а Батуров — 29 июля, в связи с этим было принято решение о смене знаменосцев. Нашими знаменосцами станут боксёр Баходир Жалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова», — сообщил источник.
- 23 июля 2021
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