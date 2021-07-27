«Вот почему он лучший». «Масляный» тхэквондист из Тонга — о поражении от Ларина на ОИ-2020

Тонганский тхэквондист Пита Тофатофуа прокомментировал поражение от россиянина Владислава Ларина в 1/8 финала Олимпиады-2020 в Токио.
Мировую известность Тофатофуа приобрёл на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В первый день Игр в Бразилии он эффектно прошёл по стадиону с флагом в национальном костюме — с голым торсом и густо намазанный кокосовым маслом, чем поразил зрителей.
«Есть причина, почему он первый номер в мире. Я хорошо себя чувствовал, отправляясь туда. И это ощущение было до конца первого раунда.
Мне необходимо было спросить у своего тренера: «Чем он ударил меня?» Не понял, как он набрал очки. Но потом я получил очень сильный резкий удар. Просто не мог ничего сделать против этого. Попробовал несколько различных штук, но он знал, что я буду делать. Вот почему он лучший в мире», — цитирует Тофатофуа «Матч ТВ».
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