Сборная Японии выиграла золото Олимпийских игр-2020 в софтболе
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Сборная Японии стала первым в истории победителем Олимпийских игр в софтболе. В финале соревнований в Токио японки обыграли американок со счётом 2:0.
В матче за третье место команда Канады победила Мексику — 3:2.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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