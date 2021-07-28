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Чупков занял 4-е место в полуфинале по плаванию на ОИ-2020 и вышел в финал турнира

Чупков занял 4-е место в полуфинале по плаванию на ОИ-2020 и вышел в финал турнира
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В Токио (Япония) на стадионе «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы у мужчин на 200 м брасом на Олимпийских игр – 2020, в которых Россию представляли Кирилл Пригода и Антон Чупков.

В своих заплывах Чупков (2:08.54) и Пригода (2:08.88) заняли четвёртое и пятое места соответственно, а по итогам двух заплывов в финал сумел пробиться лишь Чупков, показав седьмое время, а у Пригоды же лишь девятый результат.

Лучший по итогам двух заплывов Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:07.35), за ним идёт Джеймс Вилби из Великобритании (2:07.91), а замыкает тройку — Арно Камминга из Нидерландов (2:07.99).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м брасс. 1/2 финала
28 июля 2021, среда. 05:21 МСК
Окончено
1
Зак Стабблти-Кук
Австралия
2:07.35 Q
2
Джеймс Вилби
Великобритания
2:07.91 Q
3
Арно Камминга
Нидерланды
2:07.99 Q
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Новости. Олимпиада 2020
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