Чупков занял 4-е место в полуфинале по плаванию на ОИ-2020 и вышел в финал турнира

В Токио (Япония) на стадионе «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы у мужчин на 200 м брасом на Олимпийских игр – 2020, в которых Россию представляли Кирилл Пригода и Антон Чупков.
В своих заплывах Чупков (2:08.54) и Пригода (2:08.88) заняли четвёртое и пятое места соответственно, а по итогам двух заплывов в финал сумел пробиться лишь Чупков, показав седьмое время, а у Пригоды же лишь девятый результат.
Лучший по итогам двух заплывов Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:07.35), за ним идёт Джеймс Вилби из Великобритании (2:07.91), а замыкает тройку — Арно Камминга из Нидерландов (2:07.99).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
- 28 июля 2021
-
05:38
-
05:35
-
05:27
-
05:24
-
05:21
-
05:18
-
05:13
-
05:10
-
05:05
-
04:58
-
04:56
-
04:42
-
04:30
-
04:06
-
03:37
-
03:14
-
02:56
-
02:26
-
01:52
-
01:14
-
00:05
-
00:00
- 27 июля 2021
-
23:48
-
23:11
-
22:59
-
22:52
-
22:47
-
22:18
-
22:08
-
21:37
-
21:34
-
21:14
-
21:12
-
21:00
-
20:52