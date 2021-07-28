Американский журналист предположил, что было бы, если бы Байлз не снялась с многоборья

Американский спортивный журналист Дэн Ветцель предположил, что женская сборная России по спортивной гимнастике всё равно выиграла бы командное многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, даже если бы американка Симона Байлз не снялась после опорного прыжка.

Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.

«Ещё до того, как судьи выставили шокирующе низкую оценку 13,766 — на 1,2 балла ниже её оценки в квалификации, — Байлз знала, что с ней покончено. Она больше не могла выступать. Да, она могла получить травму. Но ведь тут она, великая Симона Байлз, внезапно стала бесполезной как гимнастка.

Её баллы тянули команду вниз. Это было на 0,540 балла меньше, чем у любой из её напарниц. Это было на 0,700 балла меньше, чем у любой из россиянок. Она была худшей из всех.

Оценка была настолько низкой, что россиянки оторвались на 1,067 балла — огромное преимущество в гимнастике. Это та пропасть, которую американцы не смогли бы преодолеть, даже если бы Симона Байлз была на высоте», — написал Ветцель в своей статье на Yahoo Sports.

Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.

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