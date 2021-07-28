Далалоян — о шестом месте в индивидуальном многоборье: неплохой результат, я не расстроен

Российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал своё выступление в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Артур, заработавший 86,248 балла, занял шестое место.

«Не могу сказать, что моё выступление — это какой-то героический поступок. Скорее поддержка со стороны родных, семьи и команды. Хорошая мотивация и много трудолюбия. Я бы так это охарактеризовал, а не героизм. Его я понимаю немного по-другому. Семья меня правда очень сильно поддерживала, вся команда и тренеры в меня верили. Все эти надежды я не подвёл.

Я шестой, и на самом деле это неплохой результат, не могу сказать, что расстроен. По своему самочувствию я думал, что не выйду, потому что на многих снарядах было очень тяжело. Очень трудно, когда ты тренируешь четыре снаряда, а прилетаешь — и нужно делать шесть. Во-первых, психологически очень сильная нагрузка. Чувствовал, что выйду немного подавленным, но вышел и сделал своё многоборье ровно и без падений. Шестое место на первой Олимпиаде – неплохо.

Прыгаю ещё не в полную силу, страхую, на левую даю больше нагрузку. Страха у меня нет. Есть разница в объёме, потому что икроножная мышца не так быстро восстанавливается. Правая у меня более сильная, а с левой не всё так просто.

В командном финале, когда разминал прыжок, было тяжело. Два прыжка еле добежал. Мне так и не удалось прыгнуть свой прыжок, поэтому всё с листа. Уже больше не физически включаешься, а морально.

Я осознал, что на золоте моя Олимпиада закончилась. Понимал, что проделана огромная работа. Прирост подписчиков тоже есть, как и обсуждений – это нормально. То ли ещё будет! Не готовлюсь к испытанию медными трубами, это такая же работа, как и на снарядах. Работа в медиа — часть профессии, это нужно понимать.

Счастье наступило, но полное счастье наступит дома, когда увижу жену, детей и буду рядом с ними. Повешу им медали. У меня старшая дочь Николь, когда увидела медаль в камеру – повзрослела, настолько осознанно смотрела на неё. Прям как будто кричала: отдай, отдай, отдай! Вот когда отдам, тогда и буду полностью счастлив», — передаёт слова Далалояна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.