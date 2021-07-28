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Дисквалифицированный за мельдоний гимнаст поработал комментатором на украинском телеканале

Дисквалифицированный за мельдоний гимнаст поработал комментатором на украинском телеканале
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Украинский гимнаст Олег Верняев, ставший чемпионом Олимпийских игр — 2016 в Рио, поработал комментатором финала индивидуального многоборья на телеканале «UA: Перший».

В январе 2020-го стало известно, что спортсмен временно отстранен от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики. В июле Верняев сообщил, что получил 4 года дисквалификации из-за обнаружения мельдония в крови.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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