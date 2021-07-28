Артур Далалоян: получилось сотворить невозможное, и я бесконечно этому рад!

Олимпийский чемпион в команде Артур Далалоян подвёл итог своего выступления в Играх-2020 в Токио.

«Ура! Именно с таким настроением я завершаю своё выступление в Токио. Получилось сотворить невозможное, и я бесконечно этому рад! Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто болел за меня, кто переживал и поддерживал, это бесценно. Никогда не сдавайтесь», — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Артура Далалояна в «Инстаграме».

В апреле Далалоян получил серьёзную травму – порвал ахилл. Врачи прогнозировали возвращение на помост осенью, что означало для Артура пропуск уже второй Олимпиады. Гимнаст сумел восстановиться раньше, но ехал в Токио выступать только на четырёх снарядах. Решение исполнять опорный прыжок и вольные упражнения, а значит, выступать по программе многоборья, было принято уже в Японии. В итоге Артур стал олимпийским чемпионом в команде и занял шестое место в многоборье. В финалы на отдельных снарядах Далалоян не отобрался.

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