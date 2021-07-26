В Токио Артур не сдерживал слёзы. Пять лет назад из-за травмы он уже остался без Олимпийских игр.

Подвиг гимнаста Далалояна. Три месяца назад он не мог ходить — но выиграл золото Олимпиады

Гимнаст Артур Далалоян смотрел Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро по телевизору. Хотя должен был ехать в Бразилию в составе команды и биться за медали. Он получил разрыв мениска в колене, и с таким повреждением уже не мог делать свои программы.

Артур Далалоян не должен был ехать в Токио. Ведь в апреле перед чемпионатом Европы у него оторвался ахилл. Полностью. Из-за подобной травмы разыгрывающая сборной России по гандболу Дарья Дмитриева пропустила целый сезон. Ценой невероятных усилий Артур сумел в рекордные сроки восстановиться после операции и на Олимпиаде-2020 стал чемпионом в командном турнире. До этого наши гимнасты не поднимались на верхнюю ступень пьедестала почёта 25 лет!

«Я понял, что не могу»

Далалоян готовился к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в составе сборной России. И в окончательный состав довольно неожиданно не попал. Причиной стала тяжёлая травма, из-за которой он просто не мог выполнять в полную силу свои программы.

«У меня был разрыв мениска. Я не делал операций, а колено заболело очень сильно. С учётом того, что у меня основные снаряды — вольные упражнения и опорный прыжок, в полную силу их с таким повреждением не выполнишь.

И в какой-то день, я как сейчас помню — у нас должна была быть контрольная тренировка, и я понимаю, что колено болит невероятно, обезболивающий укол сделал — не помогает, кое-как прыгнул через боль — естественно, с падением, сбавки были большие. И мне задают вопрос: «Ты можешь забыть про боль и тренироваться дальше? Если нет, уходи в другую команду». Мы поговорили с тренером, и я понял, что не могу, решили самостоятельно отойти в резерв и готовиться к другим соревнованиям», — рассказывал Далалоян в интервью ТАСС.

Из дома он смотрел, как сборная России, в составе которой были Денис Аблязин, Давид Белявский, Никита Нагорный, буквально выгрызла у китайцев серебряную медаль в командном многоборье, а японцы остались недосягаемы.

Артур восстановился, вновь по праву занял своё место в сборной, стал абсолютным чемпионом мира в 2018-м.

«Перед Рио я просто перестал бороться. Но не сейчас»

Артур Далалоян готовился вместе с командой к чемпионату Европы — 2021. И за две недели до поездки на соревнования почувствовал, что разболелся ахилл. На заключительной контрольной тренировке в конце исполнения комбинации в вольных упражнениях с трудом приземлился. После МРТ выяснилось, что полный разрыв ахилла. Такие травмы не лечатся быстро.

«Мне очень помогла поддержка жены во всей этой ситуации. Она постоянно говорила со мной — это очень помогло мне справиться со стрессом. Наверное, моя жена — самый главный человек, перед которым мне больше всего в тот момент было неудобно и стыдно. Я не знаю почему.

Для меня это в принципе, наверное, самое сложное, когда я оказываюсь в такой уязвимой позиции или когда я в чём-то слаб, потому что я привык быть сильным. И в этот момент рядом с ней я почувствовал какую-то силу, уверенность», — признался Далалоян в интервью официальному сайту МОК.

«Перед Рио, когда я получил травму, я просто перестал бороться, отпустил эту ситуацию, и всё. Но не сейчас. У меня нога висела просто как кусок мяса, я не мог ей ни пошевелить — ничего! Она просто висит и всё. Так что это, наверное, психологический момент — насколько ты позволишь этому засосать тебя, настолько оно тебя и съест. У всех неприятности случаются в жизни, и организм у нас не железный. Да, мы люди, у нас может что-то рваться, может что-то ломаться, тем более, когда ты испытываешь каждый день такие нагрузки.

После операции, когда мне сшили сухожилие — на следующий же день как я отошёл от наркоза, я сразу стал работать», — говорил Артур ещё в начале июля.

Настоящий чемпион

Он бился и заслужил включение в состав команды. Но по прилёте в Токио тренерский штаб сборной России заявил, что Далалоян не сможет выступить в опорном прыжке и вольных упражнениях.

24 июля началась квалификация, и… Артур Далалоян выступил на всех снарядах. Он сделал это ради команды. Совершил подвиг, рискуя своим здоровьем. Мог ограничиться отдельными снарядами, но как сильно пострадало бы тогда командное многоборье! Он вышел на вольные упражнения впервые за четыре месяца, а затем не смог сдержать слёз от эмоций.

26 июля Далалоян вновь бился за команду, а потом плакал и кричал от счастья. Ведь впервые за 25 лет сборная России выиграла мужское командное многоборье. 0,103 балла – такова цена преимущества россиян над японцами. Без Артура Далалояна это было бы невозможно. Он настоящий чемпион.