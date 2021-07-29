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Евгений Клещенко не смог выйти в полуфинал в гонках на BMX

Евгений Клещенко не смог выйти в полуфинал в гонках на BMX
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Россиянин Евгений Клещенко занял шестое место в четвертьфинальном заезде в гонках на BMX.

Победителем заезда стал швейцарец Маркарт Саймов. На втором месте финишировал Даудет Джорис. Замкнул тройку лучших колумбиец Пеллуард Винсен. Четвёртым стал Хармсен Джорис.

В полуфинал выходят четыре лучших спортсмена в заезде, а остальные выбывают.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Велоспорт
BMX. Мужчины. 1/4 финала
29 июля 2021, четверг. 04:00 МСК
Идёт
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Новости. Олимпиада 2020
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