Никита Нагорный поделился мнением о завоевании бронзы в личном многоборье на ОИ-2020

Олимпийкий чемпион в команде Никита Нагорный подвёл итоги своего выступления в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Нагорный завоевал бронзу, уступив 0,434 балла победителю, японцу Даики Хасимото. Серебряному призёру Жотэн Сяо из Китая Никита проиграл 0,034 балла.
«Бронза! Абсолютное первенство! Вчера я испытал противоречивые чувства: с одной стороны, впервые за 21 год у нас олимпийская медаль в этой дисциплине, с другой стороны — осознание того, что мог лучше!
Если разобраться по порядку, начал я выступления не очень, но смог войти в кураж к третьему снаряду. 3 часа борьбы, где каждый подход может всё поменять. Да, 3 дня идти многоборье непросто, но именно поэтому нас учат с детства быть на две головы выше остальных.
Впереди 3 дня отдыха — и после снова в бой! Ещё раз выражаю слова благодарности всем, кто поддерживает», — написал Нагорный в своём «инстаграме».
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