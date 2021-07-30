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Женская сборная России по водному поло разгромно проиграла США на ОИ-2020

Женская сборная России по водному поло разгромно проиграла США на ОИ-2020
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Женская сборная России по водному поло в третьем матче группового этапа разгромно проиграла национальной команде США в рамках Олимпиады-2020 в Токио со счётом 5:18. Ранее россиянки обыграли китаянок со счётом 18:17, после чего сыграли вничью с Венгрией (10:10).

В олимпийском турнире по водному поло участвуют 10 команд. Участников разбивают на две группы по пять сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре команды.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Новости. Олимпиада 2020
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