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Россиянка Мария Полякова вышла в финал ОИ-2021 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Россиянка Мария Полякова вышла в финал ОИ-2020 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
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Россиянка Мария Полякова вышла в финал Олимпийских игр в Токио в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В полуфинале она заняла 11-е место с результатом 290,10.

Лучший результат продемонстрировала китаянка Тинмао Ши (371,45). Второй стала её соотечественница Хань Ван (346,85), третьей — канадка Дженнифер Абель (341,40).

Финал с участием 12 спортсменок состоится завтра, 1 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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Олимпиада 2020. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала
31 июля 2021, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Тинмао Ши
Китай
371.45
2
Хань Ван
Китай
346.85
3
Дженнифер Абель
Канада
341.40
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Новости. Олимпиада 2020
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