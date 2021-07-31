Россиянка Мария Полякова вышла в финал ОИ-2020 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Россиянка Мария Полякова вышла в финал Олимпийских игр в Токио в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В полуфинале она заняла 11-е место с результатом 290,10.

Лучший результат продемонстрировала китаянка Тинмао Ши (371,45). Второй стала её соотечественница Хань Ван (346,85), третьей — канадка Дженнифер Абель (341,40).

Финал с участием 12 спортсменок состоится завтра, 1 августа.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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