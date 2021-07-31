Россиянка Мария Полякова вышла в финал ОИ-2020 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
Поделиться
Россиянка Мария Полякова вышла в финал Олимпийских игр в Токио в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В полуфинале она заняла 11-е место с результатом 290,10.
Лучший результат продемонстрировала китаянка Тинмао Ши (371,45). Второй стала её соотечественница Хань Ван (346,85), третьей — канадка Дженнифер Абель (341,40).
Финал с участием 12 спортсменок состоится завтра, 1 августа.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
Комментарии
- 31 июля 2021
-
11:50
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:21
-
11:12
-
10:58
-
10:58
-
10:51
-
10:36
-
10:32
-
10:31
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:57
-
09:57
-
09:42
-
09:42
-
09:28
-
09:24
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:32
-
08:10
-
08:01
-
07:47
-
07:38
-
07:01
-
06:48
-
06:46
-
06:34
-
06:34
-
06:21
Партнерский контент